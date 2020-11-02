Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A'yı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:39
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