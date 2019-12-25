FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Gözaltı kararı verilen 112 şüpheliden 10'u yapılan operasyonlarla yakalandı. Operasyonların ayrıntıları ise şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜBİTAK'ta FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik 5'i (Merkez, HAVELSAN, uzay, savunma sanayii ve bilişim birimlerinde) aktif görevde olmak üzere 19 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: TRT Haber

