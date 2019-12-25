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İran sınırında erkek cesedi bulundu25 Aralık 2019 Çarşamba 10:33 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:34
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Van, Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, mahallenin Sarısu bölgesindeki cesedin düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.
Donarak öldüğü değerlendirilen düzensiz göçmenin cesedi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA