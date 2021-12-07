Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton bariyere çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anıl Öztürk idaresindeki 48 JE 300 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Çırpı mevkisinde yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Öztürk, bölgeye sevk edilen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla
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