Arslanköylü, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin Sakarya Valiliği koordinesinde sürekli denetim halinde olduğunu söyledi.

İlçede 148 vatandaşın karantinada kontrol altında tutulduğunu aktaran Arslanköylü, "Aşılama konusu Toplum Sağlığı Merkezi'miz tarafından yakından takip ediliyor. İlçe devlet hastanemizde alınan randevular saatlerinde yapılmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Kovid-19 ile mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.