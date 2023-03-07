Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu aksayan seferler yeniden başlatıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak da geçici bir süre kullanımı kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İBB ekiplerinin bölgede çalışmasını tamamlamasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Kazanın meydana geldiği duraktan geçen tramvayların bu alanda kontrollü ilerlediği görüldü.
Etiketler: İstanbul
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