Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Eminönü Meydanı'nda drone kullanarak, maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda bilgilendirerek, yanlış maske takanları uyardı.
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