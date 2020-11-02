Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 lise öğrencisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında kavgada 2 lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kent Meydanı Çamlık Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada lise öğrencisi olduğu belirlenen H.Y. ve E.T.K. bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralılardan E.T.K'nın babası Ercan K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun okul çıkışı tartışan grubu ayırmak istediğini, sonrasında 10-15 kişinin saldırısına uğrayarak bıçaklandığını öne sürdü.
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