Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım'da Göktürk Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinin kasasından para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli olarak ganyan bayisine giren ve kasada bulunan kişiyi silahla tehdit ederek yaklaşık 30 bin lirayı gasbeden şüphelilerin, Ozan K. (23) ve Ahmet K. (26) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini de tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.