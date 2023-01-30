Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, artık Meclis'e geliyor. Geçen hafta AK Parti grubunda imzaya açılan EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında olacak.

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor

Maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor.

"Aylık belirlemede 2 tane ana parametre var"

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor.

Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalam kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.