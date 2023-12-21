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Güncel
AA 21.12.2023 11:21

Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor

Espiye'de yaşlı, hasta ve engelli 120 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor.

Espiye'de 120 kişiye evde bakım hizmeti sunuluyor

Kaymakam Taner Tengir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yaşlı, engelli ya da maddi imkanı olmadığı için temel ihtiyaçlarını gideremeyen kimsenin kalmamasını hedeflediklerini dile getiren Tengir, ​​​​​​​"Evleri temizleniyor, boya ve badanası yapılıyor, hasta olanların ilaçları temin ediliyor, yemeğini yapmayanlara yemek yapılıyor, kişisel bakımları da gerçekleştiriliyor. Gereksinim duyulan ihtiyaçlar ekiplerimiz tarafından gideriliyor" dedi.

Sosyal devlet olmanın gereği bu hizmetleri sürdüklerini vurgulayan Tengir, çalışmalara katılan personele teşekkür etti.

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