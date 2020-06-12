Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11,24 gram esrar, 1017 gram metamfetamin, 0,26 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 4 tabanca ile 36 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 6'sı ise adliyeye sevk edildi.
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