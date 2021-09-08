Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Eskişehir'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir otomobili takibe aldı.
Bir süre sonra durdurulan araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 37,68 gram esrar, 0,57 gram sentetik kannabinoid, 0,46 gram metamfetamin, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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