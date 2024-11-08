Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç verdiği, baskı ve şiddet kullanarak alacaklarını katladığı, borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 icra yazısı ve 8 tapu senedi ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.