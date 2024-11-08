Manisa'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Manisa’da insanların geleceğe güvenle bakmasının en önemli işleri olduğunu kaydeden Vali Vahdettin Özkan, şöyle konuştu:

“Bu anlamda hem emniyetimizin hem jandarmamızın hem de vatandaşlarımızın büyük katkısı ve katılımıyla insanlarımızın huzurla yaşamasını temin etmek üzere aldığı kararlar, icra ettiği faaliyetler vardır. Öncelikle emniyetimize jandarmamıza, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir iklim oluşturduğu için teşekkür ediyoruz.

Son bir aydır Manisa’ya hizmet etmek üzere görevlendirilmiş bulunuyorum. Bereketi, çalışkan insanları, tarımsal potansiyeli ve sanayisi ile örnek bir şehir. Aynı zamanda tarihi ve manevi değerleri ile de medeniyet tarihimizi şekillendiren önemli şehirlerden birisi. Bu yönü ile bu geleneğin bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılması hepimizin asli vazifesi. Huzur ve güvenlik olmadıktan sonra diğer faaliyetlerin de olması mümkün değildir. Arkadaşlarımız bu çerçevede yapılan faaliyetleri her ay daha da iyileştirerek devam ettiriyor”



Ekim ayında yapılan çalışmalar 2024 ekim ayı periyoduna bakıldığında şehirde huzur ve güveni sağlamak üzere nitelikli çalışmalar yapıldığını belirten Vali Özkan, “Faili meçhul kalan öldürme hadisesi olmadığını görüyoruz aynı zamanda bu failler tutuklandılar. Bu yönüyle ilgili birimdeki arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Manisamızda Soma ilçesinde vatandaşımızı rahatsız eden gruba yönelik adli birimlerimizin koordinasyonunda çok nitelikli bir operasyon yaptı polisimiz. 22 kişi yakalandı bunun 17’si tutuklandı. Beş kişi de adli kontrol almış oldu. Bu operasyonda görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili tavizsiz bir şekilde Anadolu’nun dört bir yanında yapılan faaliyetler devam ediyor. İlimizde de bu çerçevede hem jandarmamız hem emniyetimiz nitelikli çalışmalar ve izleme yapmaktadır. Bu anlamda da bu işlerin organizasyonunu yapan iki kişi yakalanarak dönem içerisinde tutuklanmıştır” diye konuştu.



Akaryakıt kaçakçılığı, kaçak alkol, kaçak zeytinyağı üretimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Özkan “Akaryakıt kaçakçılığı, kaçak alkol üretimi ile ilgili ekim ayı içinde emniyetimiz ve jandarmamız çok güzel analizler yaparak kayıt dışı ve insanımızın sağlığı ile ilgili konularda sıfır taviz ile çalışmışlardır. Gerçekten geleceğimizi tehdit eden güvenliğimizle ilgili olan sağlıklı gıdaya erişim, izlenebilir bir gıda zincirinin oluşturulması ve işletilmesi önemli. Tarım Bakanlığımızla beraber kolluk birimlerimizin bu işi kendini çok önemli bir misyon alanı haline getirmesi vatandaşımızın güvenli ve sağlığı açısından önemli” şeklinde konuştu.



Dönem içerisindeki narkotik suçlarla ilgili operasyonlara da değinen Vali Özkan, “Zararlı maddelerle ilgili hem madde arzı hem madde talebini kontrol altında tutmak önemli. Sokak hakimiyeti ve uyuşturucu ile narkotik suçlara bulaşan insanlarla ilgili çok kararlı bir duruşumuz var. Sadece ekim ayı içindeki rakamlara baktığımız zaman aşağı yukarı 50’den fazla operasyon icra edildiğini görüyoruz. Keza bunun sonucunda gözaltına alınanlardan 43 kişi tutuklanmıştır. Özellikle zararlı maddeler uyuşturucu ile mücadele gençlerimizin maruz kalacağı bu tür bir felakete karşı yüksek derecede toplumsal refleks var ve kolluk birimlerimiz adli makamlarımız hukuksal olarak bu refleksin aynı zamanda tercümanı ve icracısı noktasındadırlar. Dönem içinde de 43 kişinin tutuklanmasının çok önemli olduğunu ifade ederek bütün arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

Terörle mücadelenin de tavizsiz bir şekilde devam ettiğini dile getiren Vali Özkan, bu kapsamda ekim ayı içerisinde 3 kişinin tutuklandığını, 22 kişinin de adli kontrol aldığını belirtti. Kamu düzeninin sağlanması için önemli hususlardan birisinin de ceza almış ve aranan kişilerin cezaevlerinde olması gerektiğini söyleyen Vali Özkan, “Yine bizim suç ve suçlarla mücadele, kamu düzeninin sağlanması, geleceğimize güvenle bakmamızı tesis eden hususlardan birisi özellikle ceza almış ve aranan kişilerin mutlaka cezaevinde olmasıdır. Bu çerçevede de emniyetimiz ve jandarmamız gecesini gündüzüne katarak hapis cezalı aranan kişileri yakalayıp adli makamlara teslim etmektedir. Bu tür ceza almış insanların toplumun içinden alınmasıyla suç işleme oranlarının azalacağı da bu işin tabiatındadır” şeklinde konuştu.



Konuşmasının devamında gecesini gündüzüne katan herkese teşekkür eden Vali Özkan şunları söyledi:

"Özellikle Manisalı hemşehrilerimiz gerçekten güvenlik hizmetlerine yardımcı olma noktasında çok hassas. Vatandaşlarımızın katkısı ve katılımının bizim için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrin bereketinden çalışkan insanlarıyla beraber istifade edeceğiz. Tarihi, kültürü ve sanayisi ile güzel bir şehir olan Manisa’mızın aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da geleceğe güvenli bakacak bir iklimin, bir atmosferin oluşması işi daha da güzelleştiriyor, taçlandırıyor. Bu hizmetlerde katkısı, katılımı olan herkese teşekkür ediyorum.”