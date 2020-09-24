Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Bu sırada, alevler yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.