Düzce'de alınan bilgiye göre, Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğünün karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 16 YT 898 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan otomobile ilk müdahale Jandarma Sosyal Tesisler Müdürlüğündeki rütbeli personel tarafından yangın söndürme tüpleri ile yapıldı.

Otomobildeki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.