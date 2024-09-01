Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.09.2024 14:19

Eskişehir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de, kent merkezinde meydana gelen 2 trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde seyreden D.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu E.T. (17), ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İstasyon Caddesi'nde ilerleyen H.İ.K. yönetimindeki otomobil, yol ortasındaki beton bloğa çarparak karşı şeride devrildi.

Yaralanan sürücü H.İ.K. ile eşi E.K, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Osmaniye'de yangın çıkan evdeki kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Tekirdağ'da fırtına nedeniyle balıkçılar limana eli boş döndü
14:34
Muş'ta dönüş yapan tıra otomobil çarptı: 1 ölü
14:32
Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
14:16
Ağrı'da teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi
14:40
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
13:48
Bakan Tunç: Reformlara imza atmaya devam edeceğiz
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları, Ağrı Dağı'na gelen dağcıların rotasında
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları, Ağrı Dağı'na gelen dağcıların rotasında
FOTO FOKUS
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ