Eskişehir'de liseli gençler gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen “Gazilerimizle Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” projesi Aydın’da da devam ediyor.

Bu çerçevede Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide duygu dolu anlar yaşanırken, gençler gazilerin ağzından yaptığı fedakarlıkları dinleme fırsatı buldu.

Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden yapılan paylaşımda “Okulumuz konferans salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün ‘Gazilerimizle Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi’ kapsamında gazilerimiz öğrencilerimiz ile bir araya geldi.

Duygu yüklü söyleşi için gazilerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.