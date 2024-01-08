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Güncel
İHA 08.01.2024 10:56

Eskişehir'de kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi; 11 yaralı

Eskişehir'de, maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

Eskişehir'de kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi; 11 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Maden ocağından çıkan Selçuk Y. idaresindeki kamyon, yol ayrımına gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Uğur S. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs devrilerek yan yattı.

Kazada otobüs sürücüsü Uğur S. ile araçta bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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