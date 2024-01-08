Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.01.2024 10:29

Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı

Aksaray'da bir kadın, ikametine girip cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı.

Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı

İddiaya göre, Aratol İstiklal Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede yaşayan Dudu A, eşyalarını almak için kapısını açtı.

Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Dudu A'ya kesici aletle saldırıp, ikametinden cep telefonunu gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dudu A'nın komşusu Betül Öğüt, apartmanda ses duyup yardıma gittiklerini ifade ederek "Komşum eşyalarını almak için kapısını açmış, sonra birisi girerek saldırmış. Cep telefonunu alıp kaçmış." dedi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Şükrü Başdeğirmen: Isparta'da yeniden aday gösterildiğim için büyük bir onur duyuyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
12:28
Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
12:18
“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda
12:15
Adana'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
12:14
27 yılda 49 bin 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
12:14
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ