Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sümeyye A. idaresindeki hafif ticari araç, Eskişehir-Bursa kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Cem Toygar K.'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çarparak ters döndü.
Kazada yaralanan Sümeyye A. ile Cem Toygar K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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