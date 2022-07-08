Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir-Bursa kara yolu ile kent merkezinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait iki valizin astarlarının içine zulalanmış 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A, N.G. ve S.G.M. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.U. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.