Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına 4 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçedeki elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin K.K, N.K, İ.S.T. ile M.H. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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