Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler E.T, S.M. ile D.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 103,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.