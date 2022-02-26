İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kütüphanenin hayırsever Adem Kuzu tarafından liseye kazandırıldığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya "kütüphanesiz okul kalmasın" sloganıyla tüm okullara kütüphaneler yapıldığını, bazı hayırseverlerin de kütüphanelerin zenginleştirilmesine katkı verdiğini kaydetti.

Hayırsever Adem Kuzu da mezun olduğu okula ve memleketi Çavdır'a kütüphane kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Törende Çavdır Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan da hayırsever Kuzu'ya plaket verdi.

Törene Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, Burdur Eğitim Müfettişleri Koordinatörü Mehmet Tunga, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar kütüphaneyi gezdi.