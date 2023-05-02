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Güncel
İHA 02.05.2023 10:01

Eskişehir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar, söylenen şarkılarla eğlenip, günün tadını çıkardılar.

Eskişehir’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları işçi sendikalarının üyeleri, siyasi partilerin üyeleri, çok sayıda derneğin üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kutlamalar, Ulus Anıtı Meydanı’ndan gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Kortej halinde yürüyüşe geçen topluluk, polis kontrol noktasından geçerek Gazi Yakup Satar Caddesi’nde bulunan Büyük Park’ın önündeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Yürüyüş esnasında kalabalık gruplar, davul ve zurna eşliğinde şarkılar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı. Geniş alanda sohbet edip, söylenen şarkılarla coşan kalabalık, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı doyasıya kutladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikler sonucunda vatandaşlar alandan ayrıldı.

Öte yandan, kutlama alanına gruplar, polis kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından alındı. Pankartından dolayı içeri alınmayan bir grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Pankartını bırakmayı kabul eden grup kutlama alanına giriş yaptı.

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