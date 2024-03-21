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Güncel
İHA 21.03.2024 15:51

Eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı: 11 gündür kayıp

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Ramazan’ın ikinci günü iftarın ardından eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 65 yaşındaki Necmi Taşkın’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden çıktı: 11 gündür kayıp

Ailesi, Taşkın’ın hayatından endişe ediyor. Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde yaşayan Necmi Taşkın, Ramazan’ın ikinci günü iftarın ardından, eşine ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Daha sonrasında kendisine bir daha ulaşamayan eşi Resmiye Taşkın ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Her yerde aranan Taşkın'dan herhangi bir ize rastlanmazken, ailesi ise hayatından endişe ediyor. Hayatından endişe ediyoruz Kayıplara karışan adamın eşi Resmiye Taşkın, “Eşimin hayatından endişe ediyorum. Gören veya duyan olursa lütfen söylesin” derken, kardeşi Aslan Taşkın ise, “Ramazan’ın ikinci günü iftardan sonra hanımına ‘kahvehaneye gidiyorum’ diyerek evden ayrılmış ve sonrasında kendisinden bir daha da haber alamadık. Gereken yerlere başvurumuzu yaptık, karakol ve savcılığa. Bir haber alamıyoruz, telefonundan sinyal gelmiyor, beklemedeyiz. Ulaşamıyoruz kendisine, tanıyan, gören bizlere lütfen ulaşsınlar. Merak içerisindeyiz, hayatından endişe ediyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmamıştı, bir yerlere giderken haber verirdi. Bu sefer bir çıktı, bir daha geri dönüşü yok” ifadelerine yer verdi.

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