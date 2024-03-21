Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi

Orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla organize edilen etkinlik, Odunpazarı ilçesi Karaalan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile protokol üyeleri, kurum personeli ve binlerce öğrenci, 60 dekar alana 6 bin karaçam, 2 bin sedir fidanı dikti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının mensupları alanın çeşitli yerlerinde fidanlara can suyu verdi.