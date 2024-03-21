Hafif Sağanak Yağışlı 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.03.2024 14:59

Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi

Eskişehir'de, Orman Bölge Müdürlüğünün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında düzenlediği "Küllerinden Doğan Ormanlar" etkinliğinde 8 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi

Orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla organize edilen etkinlik, Odunpazarı ilçesi Karaalan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile protokol üyeleri, kurum personeli ve binlerce öğrenci, 60 dekar alana 6 bin karaçam, 2 bin sedir fidanı dikti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının mensupları alanın çeşitli yerlerinde fidanlara can suyu verdi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Faiz kararının ardından dolar geriledi
14:48
Tekirdağ'da 2 işçi toprak altında kaldı
14:44
Konya'da otobüs durağındaki kazada ölü sayısı 5'e çıktı
14:42
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı
14:28
İrlanda Başbakanı Varadkar'ın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
14:31
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ