Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta oto hırsızlığı: 3 tutuklu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta çaldıkları bir panelvanı, üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdıktan sonra terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
27-28 Aralık'ta Esenyurt'ta yaşanan araç hırsızlıkları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda U.K., T.Ş. ve E.D.D.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.
Şüpheliler, çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 11:24
- 11:19
- 11:21
- 11:03
- 11:13
Sıradaki Haber
Edirne'de sağanak kazalara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz