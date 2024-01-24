Duman 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.01.2024 10:32

Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken yere yığılan kalp hastası 64 yaşındaki Hüseyin K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı

Kurtuluş Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde yürüyen Hüseyin K., bir anda yere yığıldı.

Durumu görüp olay yerine gelenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin K.'nın kalbinin durduğu ve kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hüseyin K.'nın daha önce de kalp pilinden dolayı rahatsızlık geçirdiği bildirildi.

Öte yandan Hüseyin K.'nın fenalık geçirmeden önceki anları, yere yığıldıktan sonra çevredekilerin yardıma koşması ve ambulansın olay yerine gelerek müdahale etmesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Kazak astronot Ayımbetov, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi
11:20
Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor
11:18
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de ateşkes için Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek
11:18
İsrail Filistinli tutuklunun ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu
11:17
Yurt dışına gönderilen araçların yarısı Kocaeli'de üretildi
11:20
Trafikteki 1000 otomobilden 5'i elektrikli
Edirne'de gün doğumu
Edirne'de gün doğumu
FOTO FOKUS
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ