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Güncel
AA 28.02.2024 15:27

Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'da çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]

Nuri E. idaresindeki çekici, Pasinler-Köprüköy kara yolunda aynı şeritte seyreden Tugay G'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Nuri E. ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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