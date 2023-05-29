Erzurum'da seçime katılım oranı azaldı, Erdoğan oy oranını artırdı

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Erzurum’daki tablo birinci tur sonuçları ile hemen hemen benzer oldu.

Erzurum’da ikinci turda katılım oranı düştü

Erzurum, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 2 bin 241 sandıkta, 510 bin 238 seçmen ile girdi. Pazar günü Erzurum’da 423 bin 959 kişi oy kullanırken, bu oyların 416 bin 677’si geçerli sayıldı. Erzurum’da seçime katılım oranı birinci turda yüzde 86,53 iken 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 83,09 olarak gerçekleşti.

Erdoğan’a en çok destek veren ilk 10 il içinde

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 52,16 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da oyunu ilk tura oranla yaklaşık 5 puan arttırdı ve 306 bin 489 oy aldı. Erzurum bu destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren ilk 10 il içinde yer aldı. Buna karşılık rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’dan 110 bin 188 oy alarak önceki tura göre oyunu yüzde 2 arttırdı. Erzurum’un 20 ilçesi içinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy yine Pazaryolu’ndan geldi. Bir önceki turda Karayazı’dan en çok destek alan Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kez Karaçoban’dan en çok oy çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de yapılan seçimlerde Erzurum’dan yüzde 72,33 oranında oy almıştı.

Erzurum’da açılan sandıklarda; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 73,56 oranından oy çıktı. Birinci turda bu oran yüzde 68,59 idi. Erzurum’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yüzde 26,44 oranında oy çıkarken, birinci turda bu oran yüzde 24,56 idi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum’un ilçelerinden en yüksek destek yine Pazaryolu ilçesinden yüzde 89,90 ile gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na en çok oy bu kez Karaçoban ilçesinden yüzde 72,22 oranı ile geldi.

16 ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a Erzurum’un 20 ilçesinin 16’sından yüksek oy oranında destek geldi. Seçimin birinci turunda da benzer sonuçların çıktığı Aşkale’den yüzde 83,89, Aziziye’den yüzde 81,17, Çat’tan yüzde 70,40, Horasan’dan yüzde 83,27, İspir’den yüzde 84,75, Köprüköy’den yüzde 82,61, Narman’dan yüzde 83,77, Oltu’dan yüzde 82,13, Olur’dan yüzde 81,53, Palandöken’den yüzde 72,68, Pasinler’den 83,26, Pazaryolu’ndan yüzde 89,90, Şenkaya’dan 59,47, Tortum’dan yüzde 88,88, Uzundere’den yüzde 84,09 ve Yakutiye’den yüzde 77,66 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy çıktı.

Merkez ilçelerdeki oy oranları

Erzurum’un en çok seçmen sayısına sahip olan merkez ilçeleri Palandöken, Yakutiye ve Aziziye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek bir oy desteği geldi. Aziziye ilçesi yüzde 81,17 ile Erdoğan’a en çok desteği veren merkez ilçe oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise; Palandöken’den yüzde 27,32, Yakutiye’den yüzde 22,34 ve Aziziye’den yüzde 18,83 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı birinci turunda Erzurum’un güney ilçelerinde yüksek oy oranı ile birinci sırada çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci turda da 4 ilçeden destek geldi. Karaçoban yüzde 72,22, Tekman yüzde 67,97, Karayazı yüzde 69,27 ve Hınıs yüzde 54,92 ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi.

14 Mayıs seçimlerinde ittifakların aldığı oylar

Erzurum’da 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde; Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden Ak Parti yüzde 43.27 ile dört milletvekili, MHP yüzde 16.71 ile bir milletvekili çıkarırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.95 ve BBP yüzde 1.74 oyda kalmıştı. Yeşil Sol Parti yüzde 9.89 ile Erzurum’da bir milletvekili çıkarmıştı. Cumhur İttifakı’nın Erzurum’daki oy oranı yüzde 66,89, Millet İttifakı’nın yüzde 16,15, Ata İttifakı’nın yüzde 2,64, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 9,89 ve Sosyalist Güç Birliği yüzde 0,31 olarak gerçekleşmişti.