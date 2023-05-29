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Güncel
AA 29.05.2023 13:02

Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlanan doğasıyla dağcıların rotasında

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilkbaharla yeniden canlanan Şerefin Dağı ve Üç Tepeler, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.

Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlanan doğasıyla dağcıların rotasında
[Fotograf: AA]

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 9 kişilik grup, bahar renklerinin hakim olduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı.

Yağışlarla canlanan tepelerde doğayla baş başa vakit geçiren ve piknik yapan dağcılar, günü 14 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.

Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlanan doğasıyla dağcıların rotasında

Federasyonun il temsilcisi Muhammed Yıldırım, Şerefin Dağı ve Üç Tepeleri görmek ve tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Söz konusu alanların baharda da farklı güzellikler sunduğunu belirten Yıldırım, "Dağcı arkadaşlarımızla bölgeyi keşfetmek için geldik. Özellikle bu aylarda canlanan doğanın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu bizzat yerinde gördük. Buraya daha fazla kişinin gelmesini ve ilkbaharın sunduğu bu harika doğayı herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.

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