Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak, dağıtılan broşürleri herkesin görebileceği yerlere asmalarını istedi.

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM), Asayiş ve Narkotik şubelerinde görevli 19 personelden oluşan 9 ekip de ilçedeki hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uygulama yaptı.