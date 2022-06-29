Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde D.K. ile Keşan'da Z.Y.Y.'nin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 112 şişe kaçak içki, 27 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan 12 litre aroma ele geçirildi.

Şüpheliler D.K. ve Z.Y.Y. gözaltına alındı.