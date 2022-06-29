Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 112 şişe kaçak içki ve 27 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde D.K. ile Keşan'da Z.Y.Y.'nin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda 112 şişe kaçak içki, 27 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan 12 litre aroma ele geçirildi.
Şüpheliler D.K. ve Z.Y.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık Kaçak İçki
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