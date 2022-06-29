Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Malkoçlar köyünde Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.H. ve M.M. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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