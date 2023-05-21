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Güncel
AA 21.05.2023 04:20

Erzurum'da kaza: 3'ü çocuk 5 kişi yaralı

Erzurum'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da kaza: 3'ü çocuk 5 kişi yaralı
[Arşiv]

Palandöken ilçesinin Kayak Yolu semtindeki Osman Bektaş Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Nesli Gül'ün kullandığı ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nesli Gül, beraberindeki 4 yaşındaki kızı Miray Gül, Aslı Akdağ ile kızları 6 yaşındaki  Yaren  ve 12 yaşındaki İrem Akdağ yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ağır yaralı İrem Akdağ'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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