Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.05.2023 02:47

Antalya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman C. yaralandı.

Antalya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Dün saat 21.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Sedat U. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen  Süleyman C.’nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşüp kaldırım üzerine savrulan Süleyman C. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

ETİKETLER
Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:36
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi
02:29
Bakan Bozdağ: Hiç kimse seçimlere şaibe karıştı diyemedi
01:35
Baraj kapakları açıldı, 25 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu
02:44
Rusya, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu
01:18
Kazada römorktan fırlayan tekne refüjde asılı kaldı
01:44
Çin, G7 ülkelerinin açıklamalarına tepki gösterdi
VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı
VakıfBank şampiyonluk kupasını kaldırdı
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ