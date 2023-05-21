Antalya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Dün saat 21.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Sedat U. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Süleyman C.’nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşüp kaldırım üzerine savrulan Süleyman C. yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.