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Güncel
AA 16.02.2024 11:46

Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 860'ı dolu olmak üzere 91 bin 260 makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda, 84 bin 400 boş makaron, 6 bin 860 dolu makaron, 13 paket sigara, 28 bin 650 gram tütün, bin 500 boş sigara paketi, 2000 makaron jelatin paketi, 1 elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 kompresör, 28 litre kaçak içki ile 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheliden K.Y. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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