Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.A, R.A, C.A, F.H, Ç.D. ve N.M. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte, göçmenlerin sınırdaki illerden alınıp Erzurum'a getirilerek buradan batı illerine sevk edildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyon kapsamında, 63 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 araca el konulmuştu.
Operasyonda, düzensiz göçmenleri batıya sevk eden 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, şüphelilerden biri tutuklanmış, 9'u serbest bırakılmıştı.