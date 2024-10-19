Erzurum'da GES'lerle yılda 150 milyon lira tasarruf sağlandı

Türkiye'de güneşli gün sayısının en uzun olduğu illerden Erzurum'da, güneş enerjisini verimli kullanmak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında ilk GES kurulumu yapıldı.

Aradan geçen zamanla santral sayılarını artıran Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yerlerde 320 dönüm arazi üzerinde 55 bin 340 güneş paneli kurdu.

Güneş enerjisiyle çevreyi koruyan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda yaptığı elektrik üretimiyle yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlıyor.

"Enerji taşıma altyapısı arttıkça santrallerimizin sayısı da artacak"

Erzurum Büyükşehri Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum'un güneşli gün sayısı en fazla olan iller arasında olduğuna işaret etti.

Şehrin bu avantajını fırsata dönüştürdüklerini ifade eden Aynalı, şöyle konuştu:

"Şu anda 23 megavat kurulu güçle yaklaşık 15 bin nüfusun günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şu an yılda ortalama 150 milyon lira civarında bize bir getirisi var. Biz tükettiğimiz enerjiyi mahsup ediyoruz, kalanını da hatta verip faturalandırıyoruz ve devletten parasını alıyoruz. Aslında istesek daha çok santral yapabiliriz. Devletin bu enerjiyi taşıma kapasitesiyle ilgili bir altyapısı var. Bu altyapının üzerinde enerji alamıyorlar. Yani siz ne kadar üretirseniz üretin, taşıyabileceği miktarda enerjiyi devlet sizden satın alabiliyor. Onun için altyapı yenilenmedikçe, altyapı kapasitesi büyütülmedikçe bu santrallerin sayısını da çok çabuk artıramıyorsunuz. Devlet de buna paralel olarak altyapısını büyütme gayreti içinde. Altyapı büyüdükçe santrallerimizin sayısı da artacak inşallah."

"Önümüzdeki dönem 60 megavat kurulu güce sahip olacağız"

Aynalı, katı atık alanında çöpten üretilen metan gazını yakarak 2,4 megavat, atık suların gönderildiği atık su tesisinde de yine biyogazdan 1 megavat enerjinin üretildiğini dile getirdi.

Enerji yatırımlarının devam edeceğini anlatan Aynalı, şunları kaydetti:

"20 megavatlık güneş enerjisi santralimizin de arazileri alındı. Lisans işlemleri tamamlandı. Şu an finans bulma aşamasındayız. Finansını bulduğumuz zaman da bir 20 megavatlık enerjinin daha çalışmalarına başlayacağız. Toplam 53 megavat yenilenebilir enerjimiz olacak. Rüzgar enerjisiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 34 megavat alanının kamulaştırmasını bitirdik. Lisans müracaatlarımızı yaptık. Haliyle böyle olunca önümüzdeki dönem 60 megavat kurulu güce sahip olacağız."

Aynalı, bölgenin ve şehrin yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı hedeflediklerini vurguladı.