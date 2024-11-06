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Güncel
AA 06.11.2024 12:37

Erzurum'da firari hükümlüler ile aranan şüpheliler ekiplerin çalışmalarıyla yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile aranan 157 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da firari hükümlüler ile aranan şüpheliler ekiplerin çalışmalarıyla yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu çalışmalarda bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ü. Karayazı ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan, hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.B.A, Ankara'da yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. Horasan ilçesinde yakalandı.

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B.T. Aziziye ilçesinde yakalandı.

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve kamu görevini usulsüz üstlenme suçundan aranan ve 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. de yakalındı.

İşlemleri tamamlanan firariler cezaevine teslim edildi.

Ekipler, söz konusu tarih aralıklarından yaptığı çalışmada, haklarında ifadeye yönelik aranan 125, 0-5 yıl süreyle 28 ve 5-10 yıl süreyle hapis cezasıyla aranan 4 kişi olmak üzere toplamda 157 şüpheliye de yakaladı.

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