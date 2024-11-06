Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.11.2024 12:06

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan E.C'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, satışa hazır 5 parça halinde toplam 20,66 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda, E.C. ile ikamet bulunan Z.A. (43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Bakan Fidan cuma günü Yunanistan'a gidiyor
13:12
Avrupalı liderler, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti
13:00
Trabzon'dan 618,7 milyon dolarlık fındık ihracatı
13:12
Zorunlu arabuluculuk için 273 bin 511 başvuru
12:57
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı
12:43
Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle dolar ve Bitcoin yükseldi
Ayasofya Meydanı'ndaki enstalasyon Gazze'deki halıları hatırlatıyor
Ayasofya Meydanı'ndaki enstalasyon Gazze'deki halıları hatırlatıyor
FOTO FOKUS
Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ