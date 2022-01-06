Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam yatırım tutarı 141,3 milyon lira olan 61 proje için yatırımcılara yapılan 42 milyon liralık hibe ödemesi, bir önceki yıla oranla yüzde 100 arttı.

İl koordinatörü Atilla Özlü, 2021 yılında büyükbaş, küçükbaş, et ve süt üretimi, et ve süt işleme, arıcılık, yöresel ürünler, kırsal turizm, makine parkları, yenilenebilir enerji, alabalık çiftlikleri, kültür mantarı yetiştiriciliği ve zanaatkarlık tesisleri konularında hazırlanan projelere destek verdiklerini belirtti.

"Üretime ve istihdama katkı sağlanacak"

Hibe desteği sağladıkları projelerin faaliyete geçmesiyle üretime ve istihdama önemli katkı sağladıklarını ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"2022 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlarımız için çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza 32,4 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır. Bunlara ilave olarak 2022 yılı şubat ayı başında 11. proje çağrı ilanı kapsamında alınacak yeni projeler ile yatırımcılarımıza sağladığımız hibe destek miktarı daha da artacak. Ayrıca onaylanacak projelerin hibe tutarlarının yüzde 50’si oranında yatırımcılara ön finansman olarak avans sağlanacaktır. "

Avrupa Birliği standartlarındaki işletmeler kente kazandırılacak

Özlü, koordinatörlük olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda hijyeni ve güvenliği konularında Avrupa Birliği (AB) standartlarını sağlayan işletmelerin kente kazandırılmasına devam edileceklerinin aktararak, proje yapmayı düşünen yatırımcıların il koordinatörlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.