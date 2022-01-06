ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.

2022 ALES sınavları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz." dedi. 2022 ALES tarihleri şu şekilde:

ALES/1 17 Nisan

ALES/2 21 Ağustos

ALES/3 20 Kasım