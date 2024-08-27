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Güncel
AA 27.08.2024 19:49

Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Erzincan'da, iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde, 24 Ağustos'taki iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada tırda yolcu olarak bulunan Burak Uflaz (26) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanenin morguna kaldırılan Uflaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hasan K. (32) idaresindeki ve Petr B'nin kullandığı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki otomobil, 24 Ağustos'ta, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpışmıştı.

Sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C. (31) olay yerinde, yaralanan Batuhan C. (3) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan sürücü Hasan K. ile tırdaki Burak U. (26) da aynı hastaneye kaldırılmıştı.

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