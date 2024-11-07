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Güncel
AA 07.11.2024 22:41

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe aldıkları İ.A. ve M.Y.E’yi yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların üzerinden çıkan uyuşturucuyu satanların D.A, T.A. ve B.A. olduğunu belirledi.

Satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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