Erzincan Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

73,95 gram metamfetamin, 43,66 gram esrar, 222 sentetik ecza maddeleri ve 10 uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

1 kişinin adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, ayrıca 11 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.