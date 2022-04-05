Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erzincan Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
73,95 gram metamfetamin, 43,66 gram esrar, 222 sentetik ecza maddeleri ve 10 uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
1 kişinin adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, ayrıca 11 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Erzincan Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 13:52
- 13:47
- 13:41
- 13:40
- 14:02
Sıradaki Haber
Karlar eridi, 30 ev sular altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz