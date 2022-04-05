Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarını aşevinden karşılıyor.
Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aşevi Projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumda olan 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Özenle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşların evlerine dağıtılıyor.
Etiketler: Kırklareli
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